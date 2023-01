Co to proboha je? Lámala si hlavu ve středu večer skoro celá Karviná. Nad městem se linul tajemný zvuk, který nikdy nikdo z nich předtím neslyšel. Konspirátoři a milovníci záhad měli pré, tipovali boží troubení či příchod mimozemšťanů. Nakonec je čekalo zklamání…

„Bylo asi 21 hodin, díval jsem se na seriál a v tu chvíli jsem slyšel rámus jako by někdo vrtal do zdi ale trvalo to už asi pět minut. Šel jsem zapálit cigaretu do okna a slyšel jsem, že ten zvuk jde zvenku, těžko říct odkud, tak jsem začal nahrávat video,“ vylíčil Martin, který Blesk.cz nahrávku poskytl.

Celý jev podle něj trval asi 10 až 15 minut. „Potom to lusknutím prstů utichlo, ale o dvě minuty později to začalo znovu a to trvalo asi pět minut,“ popsal v době, kdy ještě nebylo žádné vysvětlení k dispozici.

Troubily „boží polnice“?

Než se ho lidé dočkali, spekulovali nad vším možným, na sociálních sítích se objevily i teorie o UFO a nejčastěji byl zvuk přirovnáván k zvláštnímu jevu zvanému „boží polnice“, který měl dle konspirací už několikrát oznámit blížící se konec světa.

Obyvatele Karviné vyděsil podivný zvuk... FB Martin Krtek

Zvuk „boží polnice“ nejčastěji připomíná mix mezi třením kovových ploch, jakéhosi brždění, hukotu vrtulníků či bzučení dronů. Objevil se na mnoha místech po světě, na internetu lze najít jeho různé sestřihy. Dosud nebyl zcela jasně vysvětlen.

Byla to pára!

Milovníky záhad ale čekalo nakonec zklamání, ti ostatní se nejspíše dobře pobavili. Tajemný zvuk byl způsoben vypouštěním páry pod tlakem v teplárně ČSA v Karviné-Dolech.

„Vypouštění páry nastalo jako standardní bezpečnostní opatření při výpadku turbogenerátoru krátce po 21. hodině. Zvukový efekt, zřejmě zesílený větrem, trval několik minut, než se systém stabilizoval. Jednalo se o mimořádný jev, nikoliv havarijní stav,“ uvedla mluvčí společnosti Veolia Jana Dronská.