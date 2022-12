Třetí, desátý, stý …Přestože Aleš Ryšavý (63) z Návsí má „odpracováno“, každou volnou chvíli kope do země a ohýbá záda. Sází stromy, i když ví, že dřevem z nich si nezatopí. Díky němu už jich roste šest tisíc.

Sazenice, které kupuje v lesní školce, ho stály přes 60 tisíc. „Dělám to pro děti, aby měly jednou, co do kamen,“ říká. Buky, duby, habry, jedle, borovice, jilmy, sem tam smrk …Ví, že se o ně bude muset dále starat a postará se rád.

Zasadit stromek je podle něj docela věda. „Nejdou jen naházet do země, ale ve vykopané díře se musí urovnat kořeny a pak hlínu kolem sazenice pořádně ušlapat. Když zatáhnu za vršek sazenice, nesmí mi zůstat v ruce,“ vysvětluje Ryšavý.

Tři roky starostí

Tři roky pak muž kolem sazenic běhá. Třeba vršky jedlí, které jsou pro zvěř jako zákusek, natírá speciálním přípravkem. Všechny stromky obsypává popelem, hnojí a někdy i zalívá. Po 20 letech pak přichází na řadu prořízka co dva metry.

„Jedlička má tu unikátní schopnost, že vydrží nerůst a čekat ve stínu několik let. Až se k ní dostane slunce, teprve začne šplhat nahoru,“ podotýká pan Aleš, který na topení používá jen svoje dřevo.

Špatná smrková DNA

Podle Aleše Ryšavého rostly u nás v minulosti původní smrky s hlubšími kořeny i kůrou. Byly zastoupené v lese asi v pěti procentech. „Příroda je vybavila DNA vhodnou pro naše podmínky. Ještě se alespoň tady na Jablunkovsku občas dají najít. Za Rakouska-Uherska se však vozily ve velkém sazenice z rakouských Alp, kde je malá vrstva hlíny. Jejich kořenový systém je geneticky plytký a roztažený do šířky, proto se vyvrací i s kořeny. Jsou méně odolné,“ zmíňuje Ryšavý.

Před několika lety kácel Aleš Ryšavý smrk, který by se dal nazvat kmetem, měl 136 let. „Ne všude rostou stromy stejně rychle. Tady dole, kde je močál, přibude až centimetr ročně, nahoře ve svahu například jen dva milimetry,“ ukazuje kolem chalupy.

Važme si lesů

„Lidé dnes nadávají, že není dřevo nebo je drahé. Zeptal bych se jich, kolik už zasadili stromů? Dříve to bylo běžné, že jsme se školou, a to i na střední, chodili lesníkům pomáhat. A dnes? Kašle se na to. Bojím se, aby se při drahých energiích, lesy ještě více nevybrakovaly. Ke každému polínku mám úctu,“ zakončuje muž.

