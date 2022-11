Blíženci

Listopadové dny jsou spojené s poklidným tempem a přípravou na vánoční období. Nemyslete si však, že je to jen o nakupování dárečků pro blízké. Rozjímejte, meditujte a přemýšlejte o tom, co byste mohli změnit k lepšímu. Určitě na to přijdete.