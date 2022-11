Další tři přiotrávené lidi ošetřovali záchranáři v neděli večer. Nejprve vyjížděli do Opavy, kde nebezpečný oxid uhelnatý přiotrávil mámu (45) v koupelně.

„V bytě s plynovým kotlem došlo při pobytu v koupelně k poruše vědomí. S posádkou postižená komunikovala, v prostorách však, i po jejich větrání, záchranáři naměřili vysokou hladinu oxidu uhelnatého,“ uvedl mluvčí záchranky Lukáš Humpl.

Obtíže s vědomím navíc záchranáři zaznamenali i u jejího syna (12) „Pacientům byla poskytnuta přednemocniční neodkladná péče a záchranáři je poté předali do nemocnice,“ dodal mluvčí.

Muž v bezvědomí

Sotva sanitka dorazila zpět na stanici, byli záchranáři vysláni ze stejného důvodu pro změnu do Českého Těšína. V bytě tu už ležel v bezvědomí muž (40).

„Po vstupu do obytných prostor bytu však ihned začalo alarmovat čidlo, detekující přítomnost oxidu uhelnatého. Pacient byl okamžitě vynesen do bezpečí, záchranáři mu podali kyslík a zajistili další péči. Jeho stav se zlepšil a nabyl vědomí,“ doplnil Humpl. I jeho pro jistotu převezli záchranáři na ošetření do nemocnice.

Tichý zabiják

Oxid uhelnatý je plyn bez chuti a zápachu, takže jeho přítomnost nelze lidskými smysly včas zjistit. Proto se mu říká tichý zabiják. Přitom stačí i malé množství, aby došlo k těžké otravě. Dokáže velice rychle způsobit bezvědomí s rizikem trvalého poškození zdraví nebo smrti. Je proto důležité mít v bytě detektor úniku plynu.

