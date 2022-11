Bylo to přes čáru! Tak zhodnotil po okresním soudě v Bruntále i ostravský krajský soud výroky Daniela Makaye, zastupitele Bruntálu za SPD. Podle soudu chválil Putinův vpád na Ukrajinu a tím i zločin proti míru. Trest uložil peněžitý, 45 tisíc. Obhajobu, že výroky byly jen proti „ukrofašistům“, neuznal.

„Putin je prostě borec. Věřím, že se mu podaří odzbrojit ukrofašisty,“ napsal na sociální sítě Daniel Makay (54), zastupitel za SPD v Bruntále.

„Jako bývalý voják z povolání věřím, že mu ta výborná strategie vyjde a osvobodí Ukrajinu od té fašistické vládnoucí junty. Ze strategického hlediska bych použil vodíkové bomby menší tonáže pro vyčištění strategického území a likvidaci útočné vojenské techniky,“ dodal také.

Prý cílil na fašisty

Makay psal příspěvky z Afriky, kde byl na služební cestě. „Za tím, co jsem napsal, si stojím. Bylo to den po startu vojenské operace, kdy neměl info o tom, co se na Ukrajině děje, nikdo. Na Ukrajině fašisté jsou, zabíjejí menšiny a nikdo nezakročil,“ hájil se.

Řekl také, že osobně vozil na Ukrajinu humanitární pomoc, má tam přátele a proti ukrajinskému lidu nic nemá. Poukázal i na další „podobné“ konflikty ve světě, kdy za názory k nim nikdo v Česku souzen nebyl.

Odvolání zamítnuto

Soud však Makayovu obhajobu nevyslyšel. Za schvalování trestného činu a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy mu hrozily až tři roky vězení, jako bezúhonný občan byl odsouzen „jen“ k peněžitému trestu 45 tisíc korun. Makay se odvolal, ale ani u krajského soudu v Ostravě nepochodil.

„Nezaplatím a dovolám se k Nejvyššímu soudu. Je to politický proces. Nechápu, proč jsem za své občanské postoje souzen,“ reagoval Daniel Makay.