Každý den po setmění vyráží chovatelé ovcí z Jablunkovska do lesa, aby tam dělali pořádný rámus. Neznalý by hádal, že trénují na Silvestra, ale oni jen plní doporučení krajského úřadu, jak na vlky. Poblíž ohrad s ovcemi střílejí petardy.

Marcela Bojková z Písku drží úřední listinu a kroutí hlavou. „Jako u blbých na dvorku. Žádali jsme odstřel problematických kusů. Místo toho či jakékoliv pomoci s predátory, kteří nám už měsíce masakrují ovce, nám poslali toto,“ zlobí se žena a ukazuje dopis z kraje.

Den co den tak musí za tmy sednout do auta a jet přes kilometr do lesa. Bere s sebou dvě velké baterky, protože se bojí. Odpálí rachejtle a doufá, že si na hluk šelmy časem nezvyknou.

Petardy jsou vyprodané

Bohužel, petardy už jsou v oblasti vyprodané, obchodníci se zásobují až ke konci roku. „Zbyly jim jen ty malé,“ posteskla si paní Marcela. To soused Miroslav Lysek sehnal v Třinci ještě pár velkých. „Jenže rány jsou slyšet kilometry daleko,“ řekl.

Bojková si navíc pořídila za tři tisíce profesionální plašič predátorů. Visí u ohrady s ovcemi a v noci bliká různými barvami jako diskotéková koule. Přesto je to podle ní k ničemu.

délka: 00:57.32 Video Video se připravuje ... Vlčí smečka ve Slezských Beskydech je postrachem místních farmářů Hnutí DUHA

„Plašili jsme na naší straně kopce, zabili ovce na druhé straně polskému kolegovi. Problém si jen přehazujeme. Nevidím do hlavy ochránců přírody, ale neubližuje ten kravál v lese ostatní zvěři?“ ptá se hospodářka.

U ovcí raději spí

Hospodář, kterému vlci zabili 14 plemenných ovcí a jehňat, u svého stáda raději spí v autě a není jediný. „Mezi ovčáky panuje znechucení a deprese. Po jednáních na kraji i na ministerstvu jsme zjistili, že náš problém s vlky nikoho nezajímá,“ uvedl bača Jiří Pivec z Bukovce, který studoval pastevectví v Norsku a na Novém Zélandu a může si se svými ovečkami povídat v několika jazycích.

Má jich 200, přesto rozezná jednotlivé kusy i jehňata. Podle něj vlk patří do divočiny a ne do obydlené oblasti. Mnozí hospodáři kvůli vlkům s chovem končí. „Až z pastvin zmizí ovce, vyjedou na ně se sekačkami traktory. Budou smradit a pod jejich koly zahyne spousta mláďat, drobné zvěře a živočichů,“ doplnil k tomu, že se z ochrany přírody vytratil zdravý selský rozum a logika.

Vlk rovná se byznys

Podle Tomáše Havrlanta ze Svazu chovatelů ovcí a koz se kolem vlků točí velké peníze. „Například neziskovka Hnutí Duha působící v Beskydech dostala 17 milionů korun na propagaci vlků už v roce 2018 z Norských fondů. Přitom samo Norské království začalo tehdy svoje vlky redukovat na minimum,“ uvedl.

O dva roky později podle Havrlanta stát z 28 milionů na ochranu stád před vlky ukrojil Hnutí Duha skoro 16 milionů na Soužití a monitoring vlků. Vlk je u nás chráněný. Farmáři za strhnuté kusy dostávají kompenzace od státu.