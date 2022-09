Skrývají se v lesích nebo v kukuřici. Na moravsko-slovenské hranici se policisté pořádně zapotí. Přibylo nelegálních migrantů, kteří přechází přes Českou republiku. Na jihu jsou jich tisíce, na severu zatím stovky. Loni bylo za celý rok zadrženo 1330 nelegálních běženců, letos je to k 30. září už 8009 lidí.

„Potkáte je u benzinek, na okreskách, na polňačkách, v lese, vykukují už i z kukuřice,“ popsal situaci Marek U. (48) ze vsi u Hodonína. Migranti jim kráčí přes pozemky, pole a zahrady.

„Máme poškozené ohradníky pro zvířata, v ohradách jsou poházené plastové láhve,“ svěřila se Iva Nováková z Horňácké farmy v Hrubé Vrbce kousek od Hodonína. „Děsí nás jejich odlišná mentalita, zejména co se týká žen,“ dodala.

Potkal je v lese

Problémy s migrací začaly i na severu Moravy. Každou chvíli lidé sdílejí fotky skupin běženců zadržených v lesích Jablunkovska a Třinecka.

Na jednu skupinku narazil právě houbař. Nejdříve si myslel, že jde o lesní dělníky, když přišel blíž, zůstal v šoku. „Člověk je teď v lese obezřetný kvůli šelmám. Ale jich jsem se bál víc než vlků nebo medvěda,“ uvedl Roman Legierski z Karviné.

Policie v pohotovosti

O víkendu se při půlnočním zatýkání běženců na jihu mezi Strážnicí a Bzencem dokonce i střílelo. Naštěstí do vzduchu… „Od 1. do 15. září jsme jen na jižní Moravě zadrželi téměř tři tisíce cizinců a zatkli 17 převaděčů,“ řekl policista Petr Vala.

Na severu policisté podél hranic se Slovenskem posilují hlídky. Jen v poslední době zajistili 160 migrantů.

„Jednalo o muže kolem 20 let až 45 let, jednu ženu a tři nezletilce. Prim hráli Syřani, byl mezi nimi i Pákistánec či Somálec. Místní nám je hlásili na linku 158,“ uvedla mluvčí policie Soňa Štětínská. Česko je pro běžence stále tranzitní zemí, míří do Německa, Francie a Skandinávie.

Hrozí až pět let

Loni bylo za celý rok zadrženo 1330 nelegálních migrantů, letos je to k 30. září 8009 lidí. Jen na služebnách Hodonínska, Břeclavska a Znojemska to bylo 6 305 migrantů (z toho 76 % Syřanů) a 50 převaděčů. Není přitom výjimkou, že za víkend projde břeclavskou policejní stanicí i 700 cizinců.

Na Jablunkovsku teď policie zadržela a obvinila cizince (31), který do ČR ze Slovenska vozil migranty. „Řidič po zastavení dodávky začal utíkat do lesního prostoru. Policisté ho však dopadli,“ uvedla jejich mluvčí Pavla Jiroušková.

Převaděč skončil v rukou třineckých kriminalistů, kteří jej obvinili z přečinu organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice. Na trest čeká ve vazbě a hrozí mu až pět let ve vězení.

Co se děje po zatčení?

Běženci u sebe mívají jen peníze a nejnutnější – často pochybné - doklady. Mnohdy tvrdí, že jsou nezletilí, i když dávno překročili hranici dospělosti. Policisté všechny registrují do systému, berou jim otisky prstů a kontrolují, jestli nejsou již evidováni v jiném státu EU.

Když ne, vystaví jim výjezdní příkaz. Syřané kvůli válce v rodné zemi mají na opuštění ČR 30 dnů, ekonomičtí migranti, jako třeba Turci, pět dnů. Většinou však odjíždějí na „Západ“ takřka hned.

Zelená hranice nejde hlídat

Zelenou hranici vedoucí po hřebenech a v údolích Karpat, nelze prakticky uhlídat. Moravsko-slovenské pohraničí ostatně sloužilo jako místo ilegálních přechodů mezi oběma státy od dob národního obrození, za 2. světové válce a po rozdělení federace sloužily zdejší stezky pašerákům.

VIDEO: Policisté zadrželi pětici nelegálních migrantů na dálnici D1.

délka: 00:38.00 Video Video se připravuje ... Policisté zadrželi pětici nelegálních migrantů na dálnici D1 Policie ČR