U Milotic policisté zadrželi pašeráka, v autě vezl 13 Indů

Jízda řidiče skončila před Miloticemi, kde sjel mimo silnici a narazil do billboardu. „Z místa nehody se ještě pokusil uprchnout, uposlechnut pokynů kriminalistů ho přiměly až dva varovné výstřely,“ uvedl mluvčí policie Pavel Šváb.

Při pohledu do vozidla bylo hned jasné, proč se chtěl vyhnout kontrole. V Renaultu Scénic se tísnilo 13 mužů ve věku od 20 do 45 let původem z Indie. Řidiče z Moldávie čeká obvinění z převaděčství, není vyloučeno, že právní kvalifikace se ještě rozšíří.

VIDEO: Policisté na Břeclavsku zadrželi před časem 26 nelegálních migrantů.

délka: 01:35.00 Video Policisté na Břeclavsku zadrželi 26 nelegálních migrantů. Policie ČR