V pokus o vraždu vyústil svár dvou naprosto neznámých hostů hospody v Ostravě-Porubě. Zuřivec Pavel Krystýn (44) se s výkřikem: „Zabiju tě, ty k…o!“ vrhl na jednoho z hostů a bodl ho vystřelovacím nožem pod žebra! U soudu se přiznal, dostal šest let.

Krystýn dorazil do podniku okolo půlnoci a začal se chlubit stádem ovcí, které si choval na třech různých pozemcích. „Začal vykládat, že když je zabíjí, zbytky mrtvých těl hází do studny,“ popsal Blesk.cz loňskou listopadovou noc napadený Radek T.

„Řekl jsem mu, že je velké prase a už jsme se drželi pod krkem. Vykopnul jsem to ho*ado ze dveří a šel zpátky. On se vrátil s vystřelovákem v ruce a skočil po mě, povalil mě, a dvakrát mě bodnul pod žebro. Křičel, že jsem ku*va, že mě zabije,“ dodal napadený.

Zachránila ho operace

Následně se Radek T. musel podrobit hospitalizaci ve fakultní nemocnici, jinak by vykrvácet a zadusil se vlastní krví. „Po práci jsem si skočil na pivko, a málem jsem se nevrátil. On byl naprosto nepříčetný. Přežil jsem vlastní smrt,“ dodal.

Celé soudní řízení útočník Pavel Krystýn proplakal. „Co se stalo, to se nedá omluvit. Musel jsem asi být prostě úplně mimo. Vědomě bych já něco takového nikdy neudělal. Denně na to myslím. Už nikdy ani kapku alkoholu, slibuji,“ kál se u soudu.

Napadenému se osobně omluvil, a začal mu splácet bolestné. „Chtěl bych dostat šanci. Začít zase chodit do práce. Mít zahradu, zvířata,“ přál si. Senát jeho prosbám vyhověl. Namísto sazby až dvaceti let, jej poslal za mříže na šest let.