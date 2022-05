Ten k opatření přistoupil právě proto, že mu odešlo sedm dětských lékařů. Děti například s infekcemi dýchacích cest, průjmy či zánětem močového měchýře museli vozit rodiče nebo sanitky do okolních nemocnic.

„Těchto případů bylo za dva měsíce asi 80. Ostatních v průměru 2 300 dětí za měsíc jsme ošetřili,“ dodal Stejskal s tím, že už se podařilo sehnat několik zdravotních sester a jednoho lékaře. Pohotovost však bude fungovat nejen o víkendu, ale i v pátek.

Byty pro doktory

„Kraj oslovil praktické lékaře a my také, část z nich je v důchodovém věku a nechtějí už sloužit, někteří to odmítli. Zatím se podařilo zajisti pátky a věřím, že postupně se nám podaří vždycky navýšit o jeden den. Pokud vše dobře dopadne, tak někdy v říjnu by lékařská pohotovostní služba mohla jet v plném provozu," doplnil Stejskal.

Podle primátora Frýdku-Místku Petra Korče je město připravené nemocnici pomoci. „Myslím si, že cílový stav nás všech musí být, aby byla zajištěna péče 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu a plně fungovala pohotovostní služba," uvedl primátora a dodal: „Pokud nemocnice sežene pediatry, poskytneme jim byty.“

