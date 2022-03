Až 70 převážně Ukrajinek s dětmi najde střechu nad hlavou v bývalých frýdecko-místeckých kasárnách. Město se snaží změnit interiér tak, aby lidem prchajícím před válkou co nejméně připomínal původní účel.

Pokoje jsou nově vybavené nábytkem včetně dětských postýlek. Nechybí ani pračky, sušičky, kuchyňka, wifi, recepce či společenská místnost pro setkávání a vyučování.

„Vybudujeme ještě hernu a plochu pro venkovní zabavení dětí,“ uvedl náměstek primátora Jiří Kajzar. Kasárna s lesním areálem patří armádě – raketové protivzdušné obraně Ostravska.

délka: 07:58.03 Video Studenti Masarykovy univerzity původem z Ruska a Běloruska natočili video, kde odsoudili válku. MU Brno

Lidé, kteří ve Frýdku-Místku poskytli bezplatné ubytování Ukrajincům v období od 24. února až 25. března, mohou požádat město o příspěvek. U živnostníků je to 300 korun na osobu a den a u ubytovatelů bez živnosti může dar činit až 20 tisíc korun.

Pěstouni našli domov

Pro 23 pěstounských rodin, kde je dohromady 83 dětí, našlo ubytování díky společnosti Heimstaden, která je připravila spolu s organizací SOS dětské vesničky. „Pěstounské rodiny mají za sebou náročnou cestu. Ty, které cestují až z východu, jely vlakem a střídavě se schovávaly v krytech. Cesta do Česka tak trvala řadu dní,“ uvedla Kateřina Piechowicz. Společnost pro rodiny připravila vybavené byty, nábytek pomáhali montovat dobrovolníci.

„Bylo to velmi psychicky náročné zejména pro nejmenší děti. Nevěděli jsme, kolik z nich cestu zvládne. Někteří do vlaku ani nenastoupili ze strachu, že je to příliš nebezpečné,“ uvedla ředitelka českých SOS dětských vesniček Jindra Šalátová.

Heimstaden nabídl státu a kraji pro uprchlíky z Ukrajiny 500 bytů, zdarma včetně energií. „V současné době je jich obsazeno zhruba 100,“ uvedla Piechowicz.