Vodnář

Dokonalé spojení Merkura se Saturnem vám dodává vítr do plachet. Přestaňte se litovat a pusťte se do pořádné práce. Až do konce týdne dokážete zvládnout to, co za celý měsíc. Udělejte si u šéfa skvělý obrázek, protože ho budete již brzy potřebovat.