Když Irina Gričenko (45) uslyšela, že i Oděsa, kde žije, očekává ruský útok, sbalila do auta tři kočky a vydala se na dva tisíce kilometrů dlouhou cestu do Česka. Jenže právě kvůli zvířatům ji nikdo nechtěl ubytovat. Zachránila ji až náhoda.

Žena tři dny čekala v ostravském registračním středisku. „Už jsem se připravila na to, že se budu muset vrátit na Ukrajinu. Kvůli kočkám si mnou nevěděli rady,“ řekla Irina, která k nám jela přes Moldávii, Rumunsko a Slovensko.

Pak se ve frontě dala do řeči s Ruskou, která u nás žije přes 30 let, a ta jí do 10 minut zařídila bydlení. Kočičky Rusia, Bětik a Aměžka si tak konečně mohly protáhnout tlapky ve výminku rodinného domku 1+1 v Třinci - Oldřichovicích.

„Majitelé jsou moc hodní. Nachystali pro ně krmení, pelíšky i písek do kočičí toalety. Jsem všem strašně vděčná,“ podotkla Irina, která na Ukrajině pracuje v továrně na litinové nádobí.

