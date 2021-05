Lidé mostu pro zvěř přezdívají medvědí dálnice nebo šelmochod. „Zvěř nejde uzavřít do malého kousku lesa, ohraničeného silnicemi. Bez zeleného viaduktu by se časem nemohla rozmnožovat nebo by docházelo k příbuzenským pářením a degeneraci,“ uvedla Dana Bartošová z CHKO Beskydy.

„Stavba v místě migračního koridoru přijde na 170 milionů korun a měla by být hotová za čtyři roky. Nyní pracujeme na projektové dokumentaci,“ sdělil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal. Následovat bude majetkoprávní vypořádání pozemků potřebných pro zhotovení ekoduktu.

Automobilka jede, most není

Výstavba automobilky Hyundai, kterou stát podpořil částkou 2,4 miliardy korun, přinesla do Jablunkovské brázdy obrovský nárůst kamionové dopravy. V roce 2006 tak vznikl závazek zajištění migrační propustnosti pro velké savce v této oblasti.

Přestože automobilka v Nošovicích dávno stojí na přechod pro zvířata a další savce se stále čekalo, nyní je naděje, že se ho ochránci zvířat opravdu dočkají.

V Mostech u Jablunkova už vznikly pod železniční tratí zhruba před 10 lety dva podchody pro migraci medvědů, vlků a rysů. Přišly na 150 milionů korun.

Další nové mosty

Frýdek-Místek dokončil výstavbu dvou nových mostů na obchvatu města. Obě stavby by měly cyklistům a pěším zkrátit cestu do rekreační oblasti u přehrady Olešná.

První most spojil místní komunikaci Nad Přehradou a třídu 17. listopadu. Most dlouhý asi 100 metrů ponese název Nad Přehradou. Kromě automobilů ho mohou využívat chodci a také bruslaři. Druhý most stojí v místě mimoúrovňového křížení z D48 směrem k přehradě. Bude pojmenován K Olešné.

