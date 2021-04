Oba muži se seznámili vloni v říjnu díky společné zálibě v alkoholu. Už po třech dnech se kamarádili natolik dobře, že nechal Miroslav H. u sebe bydlet nejen svého údajného budoucího kata Juraje G., ale též jeho družku, rovněž věčně opilou Ilonu F. (41).

„Popíjeli alkoholické nápoje. Po předchozí slovní rozepři, týkající se toho, že Miroslav nabídnul Iloně, aby si jej vzala, a starala se o něj, došlo na fyzické napadení,“ řekl žalobce Radim Sobek. Šlo nejprve o pár facek a ran pěstí.

Za vším byla žárlivost

To byl ale jen začátek. Potyčka pokračovala dále, dále se pila kořalka a pivo teklo proudem. Juraj G. nafackoval nejprve družce, která se nechala poté odvézt sanitkou do nemocnice. Na hlavě měla na otevřené ráně hned několik stehů.

„Obžalovaný posléze do zjevně opilého Miroslava H. znenadání strčil prudce oběma rukama. Následkem toho muž spadl nazad a prudce se uhodil do týlu. Upadl do bezvědomí, utrpěl otok, zhmoždění a krvácení do mozku a zemřel,“ řekl žalobce Sobek.

Žádnou vinu necítí

Obžalovanému Juraji G. hrozí za opileckou smrt kamaráda 10 let kriminálu. „Jsem nevinen!“ křikl v soudní síni. Na osudný den si prý nevzpomíná. Tvrdí jen, že ho napadl naopak hostitel Miroslav H. pěstmi, a on se jen bránil fackami.

„Ona Ilona říkala, že si ho vezme, že ho vezme na matriku, a zařídí tam termín svatby, když jí řekl o tom společném bydlení. To jsem zaslechl, jak jsem usínal. Pak mi dal pěstí. Lekl jsem se. Dal jsem mu pár facek,“ vypověděl před senátem.

Jak mohl přijít pan domácí o život, o tom údajně nic neví. Jen to, že ho našel ležícího na podlaze v krvi. „Ležel na zemi, oči měl pootevřené, už nemluvil. Sáhnul jsem na něj a říkám: „Už se nehýbá, zemřel,“ doplnil svou zmatenou a rozsáhlou zpověď. Soud pokračuje.

VIDEO: Alkohol je metal lidstva.