Na sociálních sítích působili jako ideální zamilovaný pár. Za zdmi garsonky v Ostravě-Porubě to ale vřelo. Po jedné z neustálých hádek skončil o víkendu Tomáš (†27) ubodán na zemi! Za mříže vazební cely putovala jeho mladičká družka (20). Není ale obviněna z vraždy!

„Miluji tě! Moc se na tebe těším, lásko! Já na tebe, srdíčko!“ Láskyplné vzkazy si vyměňoval na první pohled zamilovaný mladý pár, který si před devíti měsíci zařídil společné bydlení v porubském paneláku. Jenže tahle mince měla dvě strany a místy celý příběh připomíná antickou tragédii.

Podle sousedky byl jejich vztah „itálie“. „Hádky od nich byly slyšet furt, den co den. Tady jsou ty stěny jako z papíru, všechno jde slyšet,“ řekla. „Užívali prý taky drogy. A co vím, tak on ji bil,“ dodala.

Poslední únorovou sobotu se křik ozýval také. „Pokračovalo to i celý další den. Ale pak najednou bylo ticho,“ popsala.

Afekt nebo zákeřnost?

Tomáš nepřežil útok nožem. Zda šlo o sebeobranu, afekt nebo zákeřnost, není jasné. I když mladík měl dívku údajně bít, na sociálních sítích má zastání. „Došel domů opilej a šel spát, jak usnul, tak si vzala jeho telefon a hledala jestli nenajde něco špatného a našla nějaké konverzace s holkama. Vzbudila ho, začali se hádat a ten jak byl rozespalej tak toho využila a několikrát ho zezadu bodla do zad, na místě mrtvý," podal vysvětlení jeden z kamarádů na sociální síti.

Na soud si žena počká za mřížemi vazby. Vraždu však „na krku“ nemá. „Byla obviněna z těžkého ublížení na zdraví s následkem smrti. V případě prokázání viny ženě hrozí odnětí svobody na osm až šestnáct let,“ uvedla policistka Zlatuše Viačková.

Přiznala se, teď mlčí

Sousedé byli krátce po činu v šoku. „Na místě události byla poskytnuta pomoc psychologického interventa,“ uvedla policistka Zlatuše Viačková. Zhroutila se údajně i sama útočnice, ještě s rukama od krve se k brutálnímu činu přiznala.

Později ale přestala s policií spolupracovat a zatvrzele mlčí. Její vazbu posvětil soud. „Především z obavy, že by se mohla skrývat a vyhýbat trestnímu řízení,“ uvedl soudce Dalibor Zecha.

Zůstali jen nejotrlejší

Lidé v domě o dvojici moc nevědí. „Podnájemníci se tu střídají jako na běžícím pásu. Nás „starousedlíků“ už zbylo v baráku jenom šest,“ shodli se muž (61) a žena (75), kteří v domě bydlí od roku 1977, kdy byl postaven.

Sami nájemníci paneláku přezdívají Dům hrůzy. „Někdy se tu dějí šílené věci. Bohužel se tu scházejí i feťáci. Před rokem jeden kopal do dveří, pak rval kusy skla z výplně vchodových dveří, byl úplně celý od krve. Bydlím tu jen dva roky, ale už teď chci pryč,“ řekl Blesku podnájemník Radomír (31).

