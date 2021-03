Od chvíle, co se mladí partneři před 9 měsíci do malé garsonky v paneláku na náměstí Václava Vacka sestěhovali, mezi nimi prý panovala pověstná italská domácnost. „Hádky tam byly slyšet neustále, den co den. Tady jsou ty stěny jako z papíru, všechno jde slyšet,“ shodli se sousedé z okolních bytů.

Náhle bylo ticho…

Podle některých z nich ale nezůstávalo jen u hádek. „Užívali prý taky drogy. A co vím, tak on ji bil,“ řekla Blesku jedna ze sousedek s tím, že při osudné poslední únorové sobotě pohár ženiny trpělivosti zřejmě přetekl. „Už v pátek to byl řev od rána do večera a pokračovalo to i celý další den. Ale pak najednou bylo ticho,“ dodala sousedka. Jak uvedli místní, byl smrtící zbraní nůž. Muž těžkým zraněním podlehl.

Zůstali jen nejotrlejší

Lidé v domě o dvojici moc nevědí. „Podnájemníci se tu střídají jako na běžícím pásu. Nás „starousedlíků“ už zbylo v baráku jenom šest,“ shodli se muž (61) a žena (75), kteří v domě bydlí od roku 1977, kdy byl postaven.

Sami nájemníci paneláku přezdívají Dům hrůzy. „Někdy se tu dějí šílené věci. Bohužel se tu scházejí i feťáci. Před rokem jeden kopal do dveří, pak rval kusy skla z výplně vchodových dveří, byl úplně celý od krve. Bydlím tu jen dva roky, ale už teď chci pryč,“ řekl Blesku podnájemník Radomír (31).

Hostem pořadu Blesk Podcast byl advokát a bývalý kriminalista Josef Doucha. Autor: Blesk:Jakub Poláček