Poláci dováželi z jihoamerického Peru koncentrát nápoje ayahuasca, obsahující halucinogenní látku DMT. „Celkem to bylo 146 kilogramů. Je to psychotropní droga, při užívání dochází k negativním účinkům na zdraví člověka,“ uvedla Martina Kaňková z Celní správy.

Rozmluvy s duchy

Gang zajímal hlavně výdělek. Nápoj při obřadech podával pouze vybraným bohatým cizincům. „Byli mezi nimi Poláci, Rakušané i lidé z dalších evropských zemí,“ dodala Kaňková. Po napití nápoj účastníkům měnil vědomí, měli pocit pomalejšího plynutí času, dostávali se do transu, někteří byli přesvědčeni, že mluví s duchy.

Až 18 let vězení

Tajemné večírky cizincům skončily. Dva ze tří polských pořadatelů byli zadrženi v domě na Novojičínsku zásahovou jednotkou celníků. „Za nedovolenou výrobu a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami mužům hrozí až 18 let vězení,“ sdělila Martina Kaňková.

Co je ayahuasca?

Rituální nápoj vyrábějí jihoameričtí šamani k magickým obřadům a léčebným účelům z liány Banisteriopsis caapi a dalších rostlin. Vše musí být namixováno ve správné koncentraci a poměru. Nápoj je rozšířen mezi domorodými obyvateli peruánské Amazonie.

Psychedelici tvrdí: Není to droga!

Zásah Celní správy nenechal klidnou Českou psychedelickou společnost. Podle ní je nápoj ayahuasca bezpečný. „Ayahuasca je stovky let užívána v domorodých kulturách jako posvátný nápoj. Jak to, že za nakládání s lékařského hlediska neškodnou látkou, hrozí až 18 let odnětí svobody?“ ptá se pět zástupců spolku, mezi nimiž je i psychiatr Filip Tylš.