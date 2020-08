Policie pátrá po dvaapadesátiletém Jozefu Popušovi, kterého podezírá, že v pondělí ve Frýdku-Místku zavraždil muže. Hledaný může být ozbrojený a nebezpečný a lidé by se ho neměli snažit sami zadržet. Příbuzní se rozloučili s dětmi z dodávky smrti: Tři bílé rakvičky pochovali vedle sebe

Událost se stala kolem 17:15 na Pivovarské ulici. Policejní mluvčí Pavla Jiroušková uvedla, že podezřelý zaútočil na devětatřicetiletého muže a způsobil mu zranění, kterým i přes pomoc svědků a zdravotníků na místě podlehl. „Útočník z místa události utekl,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

„Prý to byli dva známí, co mezi sebou měli spory,“ řekl svědek TV Prima. Promluvil také o vražedné zbrani. „Byl to zavírací nůž. Vzal si ho do kapsy,“ dodal muž.

Kriminalisté žádají všechny, kteří by mohli poskytnout informace k pohybu a pobytu hledaného muže, aby neprodleně zatelefonovali na linku 158. Muž je vysoký 180 až 185 centimetrů a vypadá na svůj věk.