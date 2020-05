U knihovny vyhrával Robert Š. k radosti jedněch a k nelibosti druhých před dvěma lety 1. června. Právě do druhé skupiny těch, kterým hudba vadila, patřil i senior Vratislav. Amatérskému hudebníkovi začal sprostě nadávat, a při tom mu nástroj vykopnul z ruky.

„Sedával jsem před knihovnou a hrál, lidi mi házeli peníze. On nadával, že jsem špinavý, že tam nemám co dělat. Kopnul mi do xylofonu, až se rozletěl. Já ho chytil za rameno a strčil, on udělal dva kroky a spadl,“ vypověděl Robert Š. v březnu u Krajského soudu v Ostravě.

Starého pána srazil nečekaně zezadu. Spadl na hlavu a začal krvácet. Pokusy o jeho návrat do života byly marné. „Je mi líto, že umřel. Kdybych ho nestrčil, určitě by se to nestalo,“ zpytoval nyní svědomí u soudu.

Útočníka Roberta Š. zatkli policisté teprve po roce na základě mezinárodního zatykače, a to v italském Bolzanu, kde se ukrýval před zákonem, a měl tu užívat i heroin.

Nikoliv vražda, ale ublížení na zdraví

U odročeného hlavního líčení, jež se protáhlo o dva měsíce kvůli koronaviru, vyfasoval nakonec »jen« podmíněný trest. Roberta Š. nesoudili pro vraždu, ale pouze pro ublížení na zdraví a výtržnictví. Jeho oběť zemřela čtyři dny po incidentu v nemocnici na otok mozku.

„Není to žádný svatoušek, ale ani gauner. Násilnické sklony nemá. Bylo to ojedinělé vybočení v jeho životě,“ řekl žalobce Vít Legerský, který navrhl, aby dal bezdomovci soud šanci.

I když bezdomovci hrozil až desetiletý kriminál, vyvázl s podmíněným tříletým trestem s pětiletým odkladem, během nějž je pod dohledem probační a mediační služby. Měl by začít splácet své dluhy a zkusit si najít práci i bydlení.

Rozsudek je pravomocný, ještě v soudní síni se všechny strany vzdaly práva na odvolání. Robert Š. už je zase svým pánem, propustili ho z vazby.