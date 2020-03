Černá vdova by se mohlo přezdívat Marii S. (63), která má na svědomí už třetí obžalobu z pobodání partnera. Jedou se jí podařilo útok dokonat, muž zemřel. Poslední oběť ji probodnutí odpustila přímo v soudní síni.

Vražedný atak měla žena spáchat loni v létě v Ostravě. Namol opilá se pohádala se svým přítelem Antonínem v jeho bytě. Pak na něj měla vytáhnout nůž.

Příteli měla zasadit tři rány mezi žebra. Kuchyňský nůž s 13 cm dlouhou čepelí zasáhl plíce. Šlo o sekundy! Mužův život visel na vlásku. Lékaři ho včas zachránili. Měl obrovské štěstí.

Je prý taková smutná

Marie S. v přípravném řízení tvrdila, že nepije, jen bere prášky na deprese. „Mám málo serotoninu (hormón štěstí – pozn. red.), jsem proto taková smutná,“ sdělila. V soudní síni vypovídat nejprve nechtěla, nakonec se rozmluvila.

„Je mi všeho líto, mrzí mě co se stalo. Kdybych byla střízlivá, nestalo se to. Ten den bych chtěla vrátit zpátky,“ řekla.

V slzách jí odpustil

Překvapení pak přišlo během svědectví přítele Antonína. Ten proti ní nechtěl vypovídat. „Stále je mi osobou blízkou,“ hlesl muž. Obžalovaná Marie pak využila možnost mu něco sdělit.

„Tondo, odpusť mi, je mi to líto. Nevím, proč jsem to udělala,“ obrátila se na svého přítele.

„Odpouštím ti, už na to nechci myslet,“ rozplakal se muž. „Ale stejně už žádnou ženskou nechci,“ dodal.

Podle sousedů působili, že se mají rádi. Antonín pomáhal své družce dokonce zařizovat byt, řešili koupi pračky a ledničky. „Byl jediný, kdo mi pomohl, když jsem se vrátila z vězení," řekla Marie S. Zároveň však svědci tvrdí, že si žena opravdu ráda vypila.

Partneři v ohrožení!

Marie S. je před soudem za podobný útok už potřetí. V roce 1986 pobodala svého tehdejšího manžela, přežil jen náhodou. Odseděla si šest let. V roce 2004 zavraždila nožem partnera, do vězení šla na 15 let.

„Nebezpečná svému okolí není, partnerům v případě rozepře však ano a velmi,“ řekl státní zástupce Krajského soudu v Ostravě Josef Šuhaj. Ženě hrozí 15 až 20 let vězení, případně trest výjimečný, včetně doživotí.