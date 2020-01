Kozoroh

Dalo by se říci, že vám vychází všechno do posledního puntíku. V práci udáváte všem tempo a myslíte si na lepší pozici. Však si to určitě zasloužíte. Jen neusínejte na vavřínech a půjde to báječně. Také ve vztahu se začínáte před ctiteli červenat.