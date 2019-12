Ve stejné budově polikliniky, ale na ambulanci oční, řekl mrazivou větu muž (65) z Ostravy, kterému se nelíbilo, že kvůli špatným výsledkům vyšetření očí přijde o řidičák. „Střelba se asi bude opakovat, i když asi ne tady,“ reagoval na sdělení očařky klidným hlasem.

Víte, jak to bylo na fakultce…

Podobně neuvěřitelná slova pronesl i muž (50) na ostravském Katastrálním úřadě. Protestoval proti povinnosti nechat si úředně ověřit podpis na formuláři.

„Mě to nezajímá, já si to tu podám za tu tisícovku, a jak to neprojde, tak uvidíte,“ vyhrožoval. Následně úřednici šokoval ještě víc. „Však víte, jak to bylo na té fakultce v Porubě,“ dodal.

Oba muži byli policií zadrženi. „Jednomu z nich již bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu nebezpečné vyhrožování, za což mu nyní hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok,“ uvedla mluvčí policie Eva Michalíková.

Važte slova!

Policie varuje, že podobné věty, byť nemusí být myšleny vážně, mohou dotyčného dostat před soud.

„Ve chvíli, kdy někdo byť jen z momentální situace vyhrožuje druhé osobě a tím vyvolá důvodnou obavu o život a zdraví, se dopouští protiprávního jednání. Následně dle intenzity výhrůžky může být věc vyhodnocena i jako trestný čin,“ uzavřela policistka Michalíková.

