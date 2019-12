Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák:

„Když jsem se dověděl o tom, co se ve fakultní nemocnici stalo, padl na mě vztek a smutek zároveň. Jak je možné, že se něco takového stalo?! Kdo si to mohl dovolit, přijít do nemocnice, kde lidem lékaři a sestry život vracejí, a střílet bezmocné pacienty?! Je mi líto těch lidí, kteří měli celý život před sebou a někdo jim ho šmahem, zcela bezdůvodně vzal. Je mi líto jejich rodičů, příbuzných, kamarádů a přátel, kterým se tak z minuty na minutu život obrátil vzhůru nohama a už nikdy nebude nic, jako bývalo. Vyjadřuji jim hlubokou soustrast. Myslím i na ty, co přežili. Z fyzických zranění se nejspíš většina z nich vyhrabe, jsem si ale jist, že na bolest duše už do konce svých dní nezapomene nikdo. Uděláme vše pro to, aby byl střelec dopaden a spravedlivě potrestán.“