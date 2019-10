Zpět

na

Jako velký cestovatel si užívá světa jediné letos odchované mládě orla křiklavého v Česku. Jmenuje se Ota a v těchto dnech dorazil do Turecka. To orlice skalní Eliška se teprve v hnízdě rozkoukává a pomalu vyráží zatím jen do okolí. Oba orly sledují díky vysílačkám ochránci přírody ze Záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku.