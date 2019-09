Pohnutý osud měla víska Pelhřimovy na Bruntálsku poblíž hranice s Polskem. Z komunisty zcela zlikvidované vesnice zbyl jen kostel, který desetiletí chátral. Už několik let ho dávají dohromady dobrovolníci.

V roce 1946 došlo k odsunu většinového německého obyvatelstva z válkou poničených Pelhřimov. Ves měla být stavebně obnovena a opět osídlena, ale zbylí obyvatelé i noví osadníci ve vsi dlouho nezůstali.

V letech 1949 až 1950 se naplnil osud vesnice. Komunisté, kteří se čerstvě dostali k moci, nechali ves zbourat. Nesmělo se obývat pásmo těsně u hranic s Polskem. Obyvatele vystěhovali a zbourali všech 66 domů. Lidé se rozprchli do ostatních okresů v kraji.

Objeven ve hvozdu

Celé území pohltil les. Jediná stavba, která stále stojí a stala se mlčenlivým svědkem zániku obce, je kostel sv. Jiří z 15. století. „Celá desetiletí se o něj nikdo nestaral, zůstal zapomenutý a chátral,“ řekl Ivo Dokoupil (53) z Hnutí Duha Jeseníky.

délka: 01:08 Video Ivo Dokoupil (53) o opravě staré rychty v Karlovicích na Bruntálsku. Michal Charbulák

Dokoupil kostel objevil uprostřed hvozdů v roce 2001a rozhodl se ho zachránit. „Zjistil jsem, že už před sametovou revolucí na něj byl vypsán demoliční výměr. Památkáři však krátce po revoluci prosadili zrušení demolice,“ dodal Dokoupil.

Kostel za korunu

Kostel sice zůstal stát, ale církev o něj nadále zájem neměla. „My ho od ní získali za symbolickou korunu,“ uvedl vášnivý fotograf a cestovatel.

S dobrovolníky se tedy pustil do obnovy. „Během několika let jsme ho dostali do stavu, kdy už můžeme říct, že je krásný. Má nový strop, opravenou věž, je staticky zajištěný,“ popsal.

Dobře se v něm bojí

V kostele už dokonce bylo možné uspořádat několik kulturních akcí. „Zorganizovali jsme takové menší akce pro přátele. Probíhá zde hudební festiválek, který založila kapela Bratři Orffové. Promítaly se tady i hororové filmy. Kostel tomu dodal skvělou atmosféru,“ řekl dobrovolník Matěj Boček (22).

Obnovují i starou rychtu

Další památka, do jejíž záchrany se Ivo Dokoupil s partou dobrovolníků pustil, je stará rychta v další obci na Bruntálsku, Karlovicích. Stavba, která má kořeny až v roce 1645, kdy na jejím místě stávala huť na železnou rudu, a o sto let později se z ní stalo sídlo místního rychtáře, byla před spadnutím.

„Nabízena byla v exekuční aukci. Nikdo ji nechtěl. Kdybychom ji před dvěma lety nekoupili, tak by prostě spadla,“ řekl Ivo Dokoupil. Dodal, že základní věc, střecha, už je hotová. Zatím je ale potřeba vážit každý krok po nahnilé podlaze ve všech třech patrech.