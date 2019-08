Areál nedaleko centra Krnova konečně po desetiletích ožije. Začala tu výstavba čtyř bytových domů a dalšího komerčního objektu. Ve městě se nic podobného 20 let nedělo.

Areál se nachází nedaleko centra mezi ulicemi Albrechtickou, Mikulášskou a Bezručovou. Město, které areál získalo v roce 1990 po zrušení vojenských posádek, už tam v minulosti nechalo s pomocí evropských peněz vybudovat technickou a dopravní infrastrukturu. V první fázi tam vznikne 52 bytů, ve druhé fázi jich přibude dalších 60.

„Jde o první fázi projektu rezidenční lokality Nová Kasárna Krnov za více než 170 milionů korun, která má být hotova příští rok v létě,“ řekl projektový manažer firmy Rostislav Koritar.

Luxusní adresa

„Budou to byty luxusnějšího charakteru v rezidenční oblasti s krásnou parkovou úpravou. Je to v podstatě po 20 letech první taková bytová výstavba v Krnově, něco, co ve městě chybí,“ řekl Koritar. Pozemky zatím patří městu, firma je podle něj na základě smlouvy o smlouvě budoucí nabude po postavení prvního patra domů.

Byty chybí

Krnovský starosta Tomáš Hradil (Krnovští patrioti) řekl, že i když se ve městě počet obyvatel snižuje, bytů je nedostatek.

Krnov oproti jiným městům má poměrně velký bytový fond a další projekty chystá. „Mezi mladými lidmi sílí poptávka po kvalitních rezidenčních bytech a ty nám v Krnově chybí. Z toho pohledu každý projekt nadstandardního bydlení v bytech v Krnově je pro nás přínosný,“ řekl Hradil.

Bydlení i v Prioru

Krnov nyní dokončuje přeměnu bývalé školy v Kostelci na komunitní dům pro seniory s malometrážními byty a uvažuje i o dalších. „V případě, že město koupí obchodní dům Prior, máme záměr tam připravit několik desítek bytů,“ uvedl starosta.

Město chce také kompletně revitalizovat vyloučenou lokalitu ulic Alšovy, Mánesovy a Vrchlického, kde už téměř nikdo nebydlí, a obnovit tam několik desítek bytů.

