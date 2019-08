„Čekal jsem na tramvaj číslo 8, byl jsem rozčílený. Dveře vozu jsem pak rozbil červeným kladívkem,“ přiznal se u okresního soudu Milan, kterému v krvi koloval pervitin.

Červené kladívko, které slouží v tramvaji pro případ nouze, si přisvojil. V ulicích Ostravy s ním pak rozbíjel pět měsíců.

„Rozbil jsem dvěma bankomatům displeje, pak jsem ještě strhnul a zničil v budce sluchátko,“ nezapíral u soudu.

Přiznal se i ke krádeži. „Tu kávu jsem v prodejně ukradl, potřeboval jsem nějakou vzpruhu,“ řekl.

Motivem byla zlost

Proč ničil? Prý proto, že byl zfetovaný. „Nevím, jaký jsem měl motiv, a proč jsem bankomaty rozsekal. Vybrat peníze jsem z nich určitě nechtěl. Jen prostě uklidnit tu zlost. Dělal ji pervitin,“ opakoval neustále dokola.

Léčení nepomohlo

Milan je kovaným kriminálníkem, naposledy opustil brány vězení v červnu před třemi lety. Od této doby má na svědomí další trestnou činnost. Přiznal se ke všemu, ale jak řekl, zaplatit škody by pro něj bylo nadlidským úkolem.

„Mám jen jakési dávky 3410 korun měsíčně, to je jen tak na jídlo. Bydlím v Armádě spásy, nedělám nic, a ani nebudu a nemůžu. Jsem invalida, já mám špatnou hlavu, i z těch drog, byl jsem na léčení, no nějak to nepomohlo,“ uvedl.

Škody, které během pěti měsíců napáchal ostravskému dopravnímu podniku a bankovním ústavům, činí 13 889 korun. „Tolik peněz jsem nikdy neměl. Já jsem na hlavu, víte. Potřebuji léky, ty mi píšou v léčebně co měsíc. Do vězení ale ani tak zpět nechci,“ dodal. Líčení bude pokračovat v dalších týdnech.

