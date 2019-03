Do Fakultní nemocnice v Ostravě ho převáželi v kritickém stavu. Po důlním neštěstí utrpěl těžké popáleniny na 65% těla.

Nyní ale přišla konečně dobrá zpráva. „Pacient se nyní léčí už na standardním oddělení, je v kontaktu s rodinou i přáteli a podle lékařů je ve velmi dobré psychické kondici,“ uvedla mluvčí nemocnice Naďa Chattová.



O svém stavu zraněný polský horník dokonce promluvil. „Vím, že jsem se do takového stavu dostal jen díky práci zdejších lékařů a sester,“ poděkoval lékařům a dodal: „Nejhorší jsou ruce, ale snažím se a poctivě cvičím. Třeba s balonkem nebo gumou. Už se moc těším na procházky s vnukem.“

Nic si nepamatuje

Problémy na šachtě si nepřipouštěl. „Nikdy jsem se nebál fárat a ani mě nikdy nenapadlo, že se mi něco takového může stát. Nemohl jsem tomu uvěřit. Z výbuchu si vůbec nic nepamatuji. První věc, na kterou si vzpomínám, byly převazy v nemocnici,“ řekl.



Jeho ošetřující lékař pevně věří, že se bude moci vrátit plynule do života. „Jsem přesvědčený, že v běžném životě nebude mít vážnější komplikace a návrat do společnosti a k rodině bude plynulý a dobrý. A to díky jeho psychice, která je na velmi dobré úrovni,“ sdělil primář oddělení rekonstrukční chirurgie Ladislav Petráš.

Co se stalo?

Neštěstí se stalo loni 20. prosince v severní části Dolu ČSM ve Stonavě. Explodoval tam metan a následně vypukl požár. Při výbuchu zemřelo 13 lidí a dalších deset bylo zraněno. Čtyři mrtvá těla se podařilo vyzvednout, zbylých devět zůstává stále pod zemí. Vyproštění brání zával. V nemocnicích skončili tři lidé. Jeden byl propuštěn krátce po hospitalizaci, další o něco později. Nyní je zřejmé, že i osud třetího zraněného bude mít šťastný konec.