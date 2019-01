Donutil cyklistku k orálnímu sexu a obral jí o pětistovku. Násilník z Vratimova Lubomír V. (27) ale tvrdí, že se znali. Ona říká, že byla znásilněna a nikdy před tím ho neviděla. Soudce se divil, jak je možné, že si obžalovaný tak vymýšlí. Jeho babička naopak u soudu tvrdila, že napadená žena je prostitutka a že "zahrát" znásilněnou by dokázala taky.

Kuriózní situace nastala během soudu s Lubomírem V. (28). Ten měl loni v dubnu znásilnit cyklistku. U soudu se ale nemohli shodnout na tom, jestli je znásilněná žena spořádaná studentka nebo prostitutka.

Obžalovaný celou dobu tvrdil, že žena, kterou měl znásilnit, byla jeho známá, se kterou se znal několik let, a pravidelně se spolu scházeli k milostným hrátkám. Ten den, kdy mělo ke znásilnění dojít, se údajně domluvili přes SMS, že půjdou „zlobit“. Sejít se měli údajně i kvůli dávce pervitinu.

Zneužitá žena však podle výpovědi vede spořádaný život. Za pravdu jí dal i soud. Několik let má přítele, studuje psychologii a chodí do práce. Naopak obžalovaný experimentuje s drogami a byl již sedmkrát trestán.

Znásilnil a okradl

Podle výpovědi ženy se celá událost odehrála tak, že loni v dubnu jela na kole po cyklostezce a najednou jí Lubomír V. zablokoval cestu. Začal jí osahávat pozadí. Potom pod pohrůžkou injekční stříkačky a nože jí donutil k orálnímu sexu.

Snažila se bránit, volala o pomoc, to ho ještě více dostalo do varu. Řekl, že pokud nebude mlčet, tak jí uškrtí. Když vyvrcholil, řekl si zneužité ženě ještě o peníze!

Vystrašená žena vytáhla z baťohu peněženku. Varga prý uviděl pětistovku, tak mu jí dala. Vystrašená žena potom spěchala najít pomoc. Našla jí v jedné z místních firem, kde jí poskytli zázemí.

300 tisíc jako odškodné

Na čem se ale shodli, bylo místo, kde k napadení došlo. Byla to cyklostezka ve Vratimově poblíž Ostravy. Lubomír u soudu nepopíral, že k sexu došlo. Nesouhlasí ale s tím, že to bylo znásilnění.

Soud ale jeho historkám neuvěřil. Dal za pravdu znásilněné ženě. Ta po něm požadovala milion jako náhradu škody. Soud jí přiklepl necelých třista tisíc. „Kdybyste se přiznal, dostal byste menší trest,“ řekl soudce.

Násilníkovi dal 8 let za mřížemi. Jestli se někdo odvolá, zatím není jasné. Všichni si nechali čas na rozmyšlenou. „Není pochyb o vině odsouzeného, vina je z mého pohledu jasná. Očekával jsem přísnější trest,“ uvedl žalobce Vít Legerský.

Byla to prostitutka, řekla jeho babička

Celou dobu byly u soudu přítomny Vargovy příbuzné. Jeho maminka s babičkou po skončení soudu řekly, že „Byla prostituka v bordelu, tam jak se jede na Frýdek… Zase taková chudinka nebyla, nebrala antidepresiva a ani neměla nemocenskou a udělala státnice.“

„Já se ho nezastávám, ale jak v televizi sleduju znásilněné ženy, tak bych to tak dokázala zahrát taky,“ dodala babička.