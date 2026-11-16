Karla mnozí dosud brali jako zajímavé zpestření, nebyl zaznamenán žádný případ, kdy by někoho napadl či jakkoliv ohrožoval. Na druhou stranu ale další obyvatelé neskrývali obavy, přece jen jde o neochočené divoké prase.
„On nezlobí.“ „Není to krvelačné zvíře, je hodnej.“ „Potenciální pečínky přichází sami na talíř.“ „Mediální hvězda.“ „Při ranním běhu jsem kolem něj raději jen prošla.“ „Co se stane, když se rozběhne proti dětem jdoucím do školy?“ Tak obyvatelé Medlánek reagují na statného kňoura ve své blízkosti na sociálních sítích.
Karel to zkomplikoval
Své obavy neskrýval i starosta této městské části Michal Marek (52). Ve spolupráci s myslivci plánoval Karlův odchyt nikoliv odstřel. Divočák si to podle něj kvůli své dosud „beztrestné minulosti“ zasloužil.
„Snažíme se o jeho odchyt a umístění do obory, kde by se lidé na něj mohli chodit dál bezpečně dívat přes plot,“ vysvětlil starosta.
Nyní se ovšem situace výrazně změnila a zřejmě se dostane i na program zastupitelstva. Karel už toti není sám. Byl přistižen v parku, jak tam peláší v čele početného stáda, vněmž se vyskytuje hned několik selat. Právě to může značit velký problém.
Nehladit selata!
Bachyně totiž častokrát okamžitě útočí, pokud mají pocit, že by jejich mláďata mohla být ohrožena. Někdy k tomu přitom stačí jen málo. Odborníci v těchto případech radí: „V žádném případě se nepřibližujte k selatům, abyste si je mohli pohladit, nabídnout jim něco k jídlu či si je vyfotit zblízka. Neotáčejte se k tlupě zády, nic po ní neházejte a neutíkejte, mohlo by to u prasat vyvolat lovecký reflex.“
Divočáci se objevují na okrajích měst už delší dobu. Většinou radnice situaci řeší jejich odstřelem myslivci. V Libereckém kraji se na tom v roce 2024 domluvili veterináři s policisty, ale to se ukázalo jako nadmíru drahá volba. Za 14 milionů korun ulovili 73 prasat. Odstřel jednoho kusu tak vyšel téměř na 200 tisíc Kč.