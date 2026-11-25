„Ani zamachlovaný tunely ve Šrajbecu a rozdrbaný štreky nedokázaly hodit stopku svatýmu Martinovi na bílý hajtře před štatlem dýl než vo dva tédny. Fčil už stepuje ve futrech. Zétra tutáč naservíruje šofcům a bóchačům těžký paso doble. Na štrece hrozí bílé sajrajt, šlinda a musíte si dávat bacha, aby neproběhlo s vaším vágnem plechový kismí,“ zveřejnili policisté na svém webu.
„Betelné Brněnské hantec.“ „Krásně napsáno, klobouk dolů.“ „Betálné konópci.“ „Vy nemluvit řečí mého kmene.“ To jsou některé z hlasů. Lidé se hodně baví, někteří, ale přiznávají, že potřebují překlad.
Policisté pak ještě přidali radu: „Jestli můžete, zůstaňte fachčit na domašově, jináč hrozí těžké levingston.“ (Pokud můžete, zůstaňte pracovat z domova, jinak vám hrozí velké problémy – pozn. red.) Takže zítra vážně raději opatrně!
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