K ohavné vraždě došlo letos 9. dubna po 21. hodině na ubytovně ve Znojmě. Vogal tam přišel rozčílený, aby Jaroslavovi a jeho přítelkyni Žanetě (29) pomstil za „nějaké řeči", které o něm měli říct.
„Násilně vnikl na jejich pokoj a křičel: Vy ku*vy udavačské, já vás zabiju,“ citovala státní zástupkyně. Hned poté se Vogal na známého vrhnul s nožem o délce čepele 12 cm a bodal do něj se zběsilou zuřivostí. Žaneta mezitím zděšeně utekla a volala o pomoc.
Oběť trpěla
„Útok byl velmi brutální. Obžalovaný zasadil své oběti 50 bodnořezných ran, a to zejména do hlavy, krku a horní části těla. Podle svědků, kteří na místo přispěchali, napadený po útoku ještě žil a chrčel. Musel opravdu strašně trpět, zachránit život mu již přitom nešlo,“ upozornila státní zástupkyně.
Když následně soudce Vogala vyzval, aby se k obžalobě vyjádřil, obžalovaný prohlásil. „Prohlašuji vinu, stalo se to tak, jak je popsáno v obžalobě. Moc mne to mrzí a omlouvám se pozůstalým, nemůžu to ale nijak vzít zpět,“ řekl.
Pod vlivem nezvladatelný
Znalec z oboru psychiatrie na adresu Vogala řekl, že když je pod vlivem alkoholu, je emočně nestabilní a impulsivní, bez řešení následků. „Netrpí žádnou duševní poruchou, jen má tendenci k afektivnímu chování,“ uvedl znalec.
Státní zástupkyně původně požadovala trest ve výši až 20 nebo výjimečný trest, když ale uslyšela reakci obžalovaného, přiznala, že k tomu přihlédla a žádala trest nižší, minimálně ale 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou.
Opilost nebyla omluva
Obhájkyně Vogala to viděla velmi podobně. „Můj klient je připraven nést následky svého chování. Nepředkládáme jeho opilost v době spáchání činu jako omluvu, trest navrhuji ve výši 15 let.“
Soudce poté rozhodl o trestu 16 let ve věznici se zvýšenou ostrahou, uložil mu ochrannou protialkoholní léčbu a stanovil, že zdravotní pojišťovně má uhradit cca 10 tisíc korun a pozůstalým celkově 3,4 milionu korun. Všechny strany se přímo v jednací síni vzdaly práva na odvolání. Verdikt je tak pravomocný.