„Úředníci z ORP Židlochovice i veterinární správa vědí, že podle zákona musí chovateli zvířata odebrat do náhradní péče. Protože ale nevědí, kolik to bude státní kasu stát, snaží se hodit problém na naši obec,“ nebral si servítky v obecním oběžníku starosta Unkovic Petr Pospíšil (60, Společně za Unkovice).
Redukce z 300 na 50 koz
Postěžoval si přitom, že ho úřady nijak neinformují, což podle zákona nemusí, obec totiž není účastníkem řízení, přestože se o to dlouhodobě snaží. Alespoň částečné a kusé informace poskytla jen Státní veterinární správa (SVS).
„Židlochovicím, jako obci s rozšířenou působností navrhla redukovat stádo s více než 300 kusy na 50. Chovatel na to dostal dva měsíce,“ řekl mluvčí SVS Petr Vorlíček.
Podle starosty se ale nic neděje. Stádo je přibližně stále stejně početné a strašně smrdí. „Kozy přitom pravidelně utíkají z pozemku chovatele a okusují zeleň na jiných pozemcích. Jejich mrtvá těla chovatel pálí na různých místech a kozí lebky se dokonce objevily na dně Panského rybníka,“ upozornil starosta.
VIDEO: Pohled do areálu, kde na Brněnsku žije neuvěřitelných 300 koz.