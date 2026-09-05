Pro potomky nepříjemná zpráva, pro město Blansko a jeho útulek naopak dar z nebes. „Podle instrukcí v závěti pána musí dostat peníze z dědictví útulek, což se také stane. Určitě bychom jej chtěli zcela zmodernizovat a pejskům pořídit nové kotce. Za dar samozřejmě děkujeme,“ řekl Novinkám.cz starosta Blanska Jiří Crha (ODS).
Dar zastupitelé oficiálně přijali. Než ale útulek peníze obdrží, celá záležitost si dá ještě na čas. Senior, který měl tři děti, dvě dcery vydědil, syn dostane ze zákona povinný podíl z dědictví.
Na stáří hledal hodného pejska
Muž navštívil blanenský psí útulek poprvé v roce roku 2017 „Chtěl tehdy malého a hodného psa, ale musel si na něj počkat,“ prozradila vedoucí útulku Jarmila Jurová.
Teprve o dva roky později našel spřízněnou pdí duši v podobě fenky, která se do zařízení dostala v zuboženém stavu vyhublá, zablešená a nemocná. Musela dokonce dvakrát podstoupit operaci.
„On ji po celou dobu navštěvoval, jezdil za ní dvakrát i třikrát do týdne a pak si ji vzal. Byl s ní velmi šťastný,“ řekla Jurová. Dárců je prý sice dost, ale takový dar ještě nikdy nedostali.
Proč dcery vydědil, nikdo netuší
Senior vlastnil rodinný dům, dvě starší auta a elektrokoloběžku. Proč dcery vydědil, se neví. Dcery podle Crhy se závětí souhlasí, nicméně požadují alespoň povinný podíl z dědictví, jako jejich bratr. „Vše je po právní stránce v jednání, uvidíme,“ dodal starosta Blanska.
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