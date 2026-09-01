Studna byla pod zemí dokonale ukryta. Archeologové ji objevili při průzkumu trasy budoucího obchvatu Břeclavi. Jde podle nich o mimořádně cenný nález. Organický materiál, jakým dřevo je, se totiž běžně rozkládá za několik set let.

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„Tuto studnu jsme předběžně zařadili do období vrcholného laténu, tedy do 3. až 2. století před našim letopočtem. Nelze ovšem vyloučit, že je ještě starší,“ upozornil vedoucí výzkumu Matěj Forst ze sdružení společností Samson Praha a Archaia z. ú.
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Archeologové při průzkumu trasy budoucího obchvatu Břeclavi našli zachovalou keltskou studnu (srpen 2026).
Zdroj: ŘSD

Dřevo se podle něj nerozpadlo jen díky dvěma faktorům. „Jednak zde byla vysoká hladina spodní vody a zároveň zde nebyl přístup kyslíku,“ vysvětlil Forst s tím, že přesnější dataci umožní až další průzkum pod kamenným zásypem, který se nachází uvnitř zasypané dřevěné výdřevy.

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Archeologové našli na trase plánovaného obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou více než dva tisíce let.
Archeologové našli na trase plánovaného obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou více než dva tisíce let.
Autor: ŘSD