V té době drtil Hannibal Římany u Kann, vznikala čínská říše či byl dokončován slavný maják na ostrově Faru, jeden ze sedmi divů antického světa. Těžko říci, zda o některé z těchto událostí věděli Keltové, když hloubili u Břeclavi studnu s dřevěnou výdřevou. Objevili ji nyní archeologové, kteří zůstali v šoku – dřevo se nerozpadlo ani po více než dvou tisících let.
Studna byla pod zemí dokonale ukryta. Archeologové ji objevili při průzkumu trasy budoucího obchvatu Břeclavi. Jde podle nich o mimořádně cenný nález. Organický materiál, jakým dřevo je, se totiž běžně rozkládá za několik set let.
„Tuto studnu jsme předběžně zařadili do období vrcholného laténu, tedy do 3. až 2. století před našim letopočtem. Nelze ovšem vyloučit, že je ještě starší,“
upozornil vedoucí výzkumu Matěj Forst ze sdružení společností Samson Praha a Archaia z. ú.
Dřevo se podle něj nerozpadlo jen díky dvěma faktorům. „Jednak zde byla vysoká hladina spodní vody a zároveň zde nebyl přístup kyslíku,“ vysvětlil Forst s tím, že přesnější dataci umožní až další průzkum pod kamenným zásypem, který se nachází uvnitř zasypané dřevěné výdřevy.
Archeologové našli na trase plánovaného obchvatu Břeclavi keltskou studnu starou více než dva tisíce let.
Autor: ŘSD