Archeologové na nenápadný žlábek narazili při průzkumu tzv. Malé Ameriky. „Byl zasypaný množstvím stavebního odpadu a keramiky,“ popsala jeho nález archeoložka Lenka Sedláčková, která pokračovala:  

Významný objev u Brna: Archeologové našli velké pravěké sídliště

Archeologové našli v Troubsku zaniklou rozsáhlou pravěkou osadu.
„Podle naší hypotézy by mohlo jít o zbytek přibližovacího zákopu švédské armády z doby obléhání Brna v roce 1645. S třicetiletou válkou tento objekt pojí minimálně to, že byl zasypán sutinami z pobořených předměstských domů. Ty tehdy nechalo město Brno preventivně strhnout, aby nepříteli neposkytovaly krytí,“ doplnila.

Švédové město obléhali od 3. května do 23. srpna 1645. Proti obráncům měli obrovskou početní převahu, neboť vojsko generála Lennarta Torstensona mělo 28 tisíc vojáků, zatímco Brno bránilo jen 500 vojáků a asi tisícovka obyvatel. Přesto díky hradbám a výtečným schopnostem svého velitele Louise Raduita de Souches odolalo.

VIDEO: Archeologové našli na hradě Veveří podzemní výtapění z konce 19. století (červenec 2026).

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Archeologové našli na hradě Veveří podzemní výtapění z konce 19. století (červenec 2026).
Zdroj: Archaia Brno

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Archeologové z Archaia Brno při průzkumu tzv. Malé Ameriky, která se nachází pod hradem Špilberk.
Archeologové z Archaia Brno při průzkumu tzv. Malé Ameriky, která se nachází pod hradem Špilberk.
Autor: Archaia Brno: Lenka Sedláčková