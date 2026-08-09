Archeologové na nenápadný žlábek narazili při průzkumu tzv. Malé Ameriky. „Byl zasypaný množstvím stavebního odpadu a keramiky,“ popsala jeho nález archeoložka Lenka Sedláčková, která pokračovala:
Švédové město obléhali od 3. května do 23. srpna 1645. Proti obráncům měli obrovskou početní převahu, neboť vojsko generála Lennarta Torstensona mělo 28 tisíc vojáků, zatímco Brno bránilo jen 500 vojáků a asi tisícovka obyvatel. Přesto díky hradbám a výtečným schopnostem svého velitele Louise Raduita de Souches odolalo.
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