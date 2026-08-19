„Šlo o vysoce specializované, prašné a hlučné řemeslo, které vyžadovalo specifické stroje, jakými byly soustruhy na vyřezávání kroužků z mušlí, dírkovací stroje a brusky. K tomu byl nutný přísun suroviny – zámořských mušlí nebo sladkovodních velevrubů,“ vysvětlil Michal Bučo z Archaia Brno.
Knoflíky hned po vyvrtání nebyly ještě použitelné. „Perleť byla matná s drsná. Mořily se proto v lázních s kyselinami. Poté byly použity pro běžnou konfekci. V našem případě předpokládáme, že šlo o neregistrovanou domáckou dílnu, která zřejmě fungovala pro židenický oděvní průmysl,“ dodal Bučo.
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