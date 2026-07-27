„Ve starší fázi byla synagoga jednoduchého obdélného půdorysu se čtyřmi věžemi v rozích. V roce 1886 došlo k rozšíření asi o šest metrů směrem k Přízové ulici a výstavbě dvou monumentálních věží na východě,“ řekl archeolog Jiří Zubalík. 

Ze Spálené bude ulice U synagogy 

Na místě se našly jen drobnosti. Kromě cihel, zbytků střešní krytiny či železných kramlí také zlomky okenních vitráží, na nichž se nacházel modrý motiv připomínající Davidovu hvězdu. V srpnu se v prostoru uskuteční Štetl fest, procházející ulice Spálená bude přejmenována na U synagogy. „Změnu už posvětili brněnští zastupitelé,“ potvrdil Blesk.cz krajský radní a etnolog Michal Doležel.

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100 tisíc zlatých

Autory synagogy v novorománském stylu byli rakouští architekti Johann Romano a August Schwendenwein. Výstavby se ujal brněnský stavitel Anton Onderka. Náklady na stavbu dosáhly 100 tisíc zlatých. Vysvěcena byla 17. září 1855. Pojala až 700 věřících.

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Zákaz zkázu fotit

Nacistický vůdce Adolf Hitler navštívil 16. března 1939 Brno, hned v noci ze 17. na 18. března pak zaútočily na Velkou synagogu bojůvky ordnerů. Ve 4.15 tehdy oznámila neznámá osoba telefonicky hasičům požár objektu. Přítomní ordneři a příslušníci SS ale brněnské hasiče poslali zpět na základnu. Při druhém výjezdu jim bylo povoleno pouze chránit okolní budovy.  Nacisté nedovolili zničení a odklizení objektu fotit, existuje tak jediný snímek zkázy.

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Vykradli pokladnu

Na místo požáru se dostavil také policejní ředitel Karl Schwabe. Podle velitele hasičů Vlastimila Adámka se rozčílil, když spatřil, že žháři vypáčili pokladnu synagogy. „Co se to děje? Nařídil jsem zapálit synagogu, ale ne brát peníze,“ měl podle svědka říci. Tato výpověď se stala jedním z důkazů pro obžalobu Schwabeho v roce 1946. Byl odsouzen k smrti a téhož roku popraven.

Budoucnost místa

Na archeologickém průzkumu s cílem odkrýt základy synagogy se dohodly majitel pozemku společností Brno Property Development, Židovská obec Brno, Ústav archeologické památkové péče Brno a kraj. V plánu je v lokalitě umístění trvalé upomínky na významnou stavbu s tragickým osudem. V budoucnu zde má vyrůst komplex s kancelářemi a byty.     

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Nacisté zakázali fotit zničení svatostánku i odklízení trosek. Existuje jen jediný snímek.
Nacisté zakázali fotit zničení svatostánku i odklízení trosek. Existuje jen jediný snímek.
Autor: ÚAPP Brno, archiv, Zdeněk Matyáš