„Kontrola provedená před zahájením stavebních prací odhalila závažné nesrovnalosti v projektové dokumentaci a nedostatky ve smluvních podkladech,“ uvedla nemocnice.
Se stavbou nové porodnice však FN Brno stále počítá, začít by podle ní mohla v roce 2027.
Smlouvu o dílo se sdružením společností Hochtief CZ, IMOS Brno a Metrostav CZ uzavřela nemocnice v dubnu. Podrobná kontrola podkladů, kterou si zadalo nové vedení nemocnice, odhalila závažné nedostatky.
Nutné přepracování
„Zjednodušeně řečeno, jedná se o podstatné vady týkající se statiky celé budovy. Projektová dokumentace proto bude vyžadovat zásadní přepracování, a není tudíž možné v plnění smlouvy s vybraným dodavatelem pokračovat,“ uvedl ředitel nemocnice Vlastimil Vajdák.
Nemocnice zjistila i systémovou chybu v rozpočtových podkladech. V jejím důsledku by prý nebylo možné transparentně měřit provedené práce a tím by došlo k významnému prodražení stavby v řádu několika stovek milionů korun.
Původně chtěla nemocnice stavbu porodnice zahájit v červnu letošního roku a práce měly skončit o tři roky později.
„Ukončení smlouvy v této fázi, kdy ještě nebylo předáno staveniště a nedošlo tedy k faktickému zahájení stavebních prací, proto představuje maximálně odpovědné řešení,“ uvedl Vajdák.
Dotace ohrožená není
Nová stavba bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení. Budova svou kapacitou nepřesáhne současné kapacity obou gynekologicko-porodnických pracovišť FN Brno, která se do ní po dokončení přestěhují.
Celkové náklady na stavbu by měly přesáhnout tři miliardy korun. Nemocnice plánuje dát na výstavbu pavilonu 1,5 miliardy z vlastních zdrojů a počítá s dvoumiliardovou státní dotací. Čerpání dotace podle FN Brno není v tuto chvíli ohroženo.
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