„Rotační mechanismus utrhl muži pravou ruku v loketním kloubu. Lékaři měli poté jen šest až deset hodin na to, aby ji přišili,“ upozornil mluvčí  FNUSA Jiří Erlebach.

Skalpely vyměnili za vařečky: Chirurgové z Brna vydali třetí kuchařku

Chirurgové z Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně vydali svou třetí kuchařky, všechny recepty řádně otestovali.

„Jde o dobu od úrazu po obnovení cirkulace krve v replantované končetině. Ta obsahuje objemnou svalovou hmotu, která je na nedostatek kyslíku nejvíce citlivá,“ vysvětlil chirurg Zdeněk Dvořák.

„Nahradili jsme pažní tepnu 20 cm dlouhým žilním štěpem, obnovili žíly a nervy v úrovni paže a podpažní jamky. Kosti jsme spojili v úrovni poškozeného lokte. Znovu našili biceps na předloktí, ale museli odstranit roztrhaný triceps,“ popsal operaci chirurg Jiří Veselý.

Změny v čele FN Brno: Místo Rovného ji povede ředitel svatoanenské nemocnice Vajdák

Fakultní nemocnici Brno povede místo Iva Rovného ředitel Fakultní nemocnice u sv. Anny a Centra kardiovaskulární a transplantační chirurgie Vlastimil Vajdák. Změnu oznámilo ministerstvo zdravotnictví.

Ani po operaci neměl podle nich pacient ještě vyhráno. Hojení vytrhaných tkání bylo náročné. „V současné době je již v péči fyzioterapeutů a nic nebrání jeho propuštění do domácí péče,“ dodal mluvčí FNUSA.

V poslední době to není pro plastické chirurgy z FNUSA jediná unikátní operace. „Kromě replantací prstů u malé holčičky a čtyřletého chlapečka se nám také podařilo znovu přišít kompletní skalp hlavy ve dvou kusech po jeho utržení po zachycení vlasů chladící vrtulí motoru. Pacientka má již všechny vlasy zpět,“ upřesnil Dvořák.

Kardiologové v Brně léčí srdce novou metodou: Jako první v Česku! Život zachránili i Jiřímu

Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA funguje od roku 1978, kdy zde byl poprvé v České republice replantován amputovaný prst.

Chirurgové z FNUSA dokázali přišít muži ruku, kterou mu utrhl stroj.
Chirurgové z FNUSA dokázali přišít muži ruku, kterou mu utrhl stroj.
