„Rotační mechanismus utrhl muži pravou ruku v loketním kloubu. Lékaři měli poté jen šest až deset hodin na to, aby ji přišili,“ upozornil mluvčí FNUSA Jiří Erlebach.
„Jde o dobu od úrazu po obnovení cirkulace krve v replantované končetině. Ta obsahuje objemnou svalovou hmotu, která je na nedostatek kyslíku nejvíce citlivá,“ vysvětlil chirurg Zdeněk Dvořák.
„Nahradili jsme pažní tepnu 20 cm dlouhým žilním štěpem, obnovili žíly a nervy v úrovni paže a podpažní jamky. Kosti jsme spojili v úrovni poškozeného lokte. Znovu našili biceps na předloktí, ale museli odstranit roztrhaný triceps,“ popsal operaci chirurg Jiří Veselý.
Ani po operaci neměl podle nich pacient ještě vyhráno. Hojení vytrhaných tkání bylo náročné. „V současné době je již v péči fyzioterapeutů a nic nebrání jeho propuštění do domácí péče,“ dodal mluvčí FNUSA.
V poslední době to není pro plastické chirurgy z FNUSA jediná unikátní operace. „Kromě replantací prstů u malé holčičky a čtyřletého chlapečka se nám také podařilo znovu přišít kompletní skalp hlavy ve dvou kusech po jeho utržení po zachycení vlasů chladící vrtulí motoru. Pacientka má již všechny vlasy zpět,“ upřesnil Dvořák.
Klinika plastické a estetické chirurgie FNUSA funguje od roku 1978, kdy zde byl poprvé v České republice replantován amputovaný prst.
VIDEO: Blesk ordinace Brno (září 2025).
