Centrální objekt nemocnice má 17 pater, ve kterých leží stovky pacientů včetně těch na jednotkách intenzivní péče. „Kontrola provozuschopnosti požárních a evakuačních výtahů není prováděna. Uvedená požárně bezpečnostní zařízení tak nebyla v době kontroly udržována v provozuschopném stavu," uvádí protokol, který hasiči vypracovali. Informace o kontrolách uveřejnily Seznam zprávy.
Kouřili v únikových cestách
Některé výtahy byly dokonce zatarasené nemocničním vybavením. Přes zákaz kouření se zjistilo, že si kuřáci dávali dostaveníčko i v tzv. chráněné únikové cestě. „Na základě zjištění kontroly provádíme celou řadu fyzických, technických a personálních opatření, abychom sjednali nápravu," reagovalo na alarmující zjištění hasičů vedení nemocnice.
Hasiče také šokovalo, že protipožární dveře, které dokážou odolávat žáru a mají být zavřené, v suterénu někdo zapřel cihlou a v prvním podlaží pak pod ně strčil dřevěný klínek. Kontrola také odhalila, že nemocnice bez svolení hasičů a stavebního úřadu zrušila část hydrantů.
Nový ředitel
Minulý týden ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) z jiných důvodů odvolal dosavadního řediele Iva Rovného z funkce.
Se začátkem února převzal vedení FN Brno nový ředitel Vlastimi Vajdák, který ji bude řídit spolu s FN u sv. Anny v Brně a Centrem kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH).
