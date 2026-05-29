Dvě menší porodnice měly zaniknout a místo nich vzniknout za dvě miliardy moderní pracoviště, která nemá v tuzemsku obdoby. „Analýza ale ukázala, že jsou tam rizika, která by znamenala výrazné prodražení stavby,"přiznal ředitel FN Brno Vlastimil Vajdák.
Měla sloužit už letos
Stavba porodnice měla původně sloužit už na konci letošního roku. Začátek nejdřív oddálilo zrušení výběrového řízení na dodavatele. Poté kvůli vysoké nabídkové ceně, která přesahovala předpokládané náklady, nemocnice loni na podzim upravila podmínky a vypsala zadávací řízení znovu.
Rodičky se tak nové budovy jen tak nedočkají a pokud žijí v Brně či okolí, pravděpodobně budou muset rodit na Obilním trhu ve vysloužilé porodnici z období Rakouského císařství z roku 1786.
Nová stavba, která bude v areálu nemocnice vznikat 30 měsíců, bude přibližně ze třetiny sloužit jako porodnice, další části budou určené pro potřeby gynekologického a neonatologického oddělení.
Budova svou kapacitou pokryje kapacity obou gynekologicko-porodnických pracovišť FN Brno, která se do ní po dokončení přestěhují. Celkové náklady stavby by nyní měly překročit tři miliardy korun.
VIDEO: Nemocnice Milosrdných bratří v Brně otevřela nový rodinný pokoj pro maminky po porodu (květen 2026).
