Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Pánov. Tudy si razilo tornádo svou 26 kilometrů dlouhé cestu, při které uhánělo rychlostí až 418 km/hod. Kromě tisíců nešťastných lidí, poškodilo i mnohé firmy.

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Obec Hrušky ničivé tornádo takřka srovnalo se zemí.

„Doslova nám rozmetalo budovy D a E a hodně poškodilo několik dalších budov. Jediné, co obstálo zcela bez újmy, bylo datové centrum. Žádné z uložených dat se neztratilo,“ řekl Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation o škodách v Moravských naftových dolech (MND) v Lužících.

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„Obnova nás stála 250 milionů korun, dalších 150 milionů korun jsme věnovali na pomoc obnovy regionu,“ dodal Veselý s tím, že velká část prostředků směřovala do Hodonína.

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„V Lužicích jsme měli poškozených přibližně 200 domů. Zajímavostí určitě je, že kromě tří případů se všichni místní pustili do oprav a nadále zde bydlí,“ zdůraznil starosta Lužic Tomáš Klásek, který pokračoval: „Dodnes ale všichni sledují s velkými obavami výstrahy na bouřky. Zmysli to člověk dlouho nevymaže,“ dodal.
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Následky řádění tornáda na Hodonínsku v Lužicích, Mikulčicích a v lese u hodonínského Pánova.
Následky řádění tornáda na Hodonínsku v Lužicích, Mikulčicích a v lese u hodonínského Pánova.
Autor: Hynek Zdeněk