Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice, Hodonín a Pánov. Tudy si razilo tornádo svou 26 kilometrů dlouhé cestu, při které uhánělo rychlostí až 418 km/hod. Kromě tisíců nešťastných lidí, poškodilo i mnohé firmy.
„Doslova nám rozmetalo budovy D a E a hodně poškodilo několik dalších budov. Jediné, co obstálo zcela bez újmy, bylo datové centrum. Žádné z uložených dat se neztratilo,“ řekl Luboš Veselý, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation o škodách v Moravských naftových dolech (MND) v Lužících.
Pět let od ničivého tornáda na jižní Moravě (červen 2026). HZS JMK
„Obnova nás stála 250 milionů korun, dalších 150 milionů korun jsme věnovali na pomoc obnovy regionu,“ dodal Veselý s tím, že velká část prostředků směřovala do Hodonína.