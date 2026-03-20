Radnice nejprve uveřejnila výzvu na sociálních sítích, leč bez odezvy. Zanedbaný kozlík putoval prozatím do místní biofarmy, kde skončil v izolaci.
„Musíme ho odčervit, udělat mu manikúru, pedikúru. Nadšená nejsem. Mělo to být dočasné, ale asi nebude,“ vzkázala farmářka Hana Juránková s tím, že pro „dalšího obyvatele“ nemají dostatečné zázemí. Teď je vše jinak.
„Po několika dnech, kdy se mu zdarma dostalo dočasného azylu od místní chovatelky, byl převzat do dlouhodobé péče s vyhlídkou na trvalý pobyt po uplynutí lhůty," uvedlo vedení města na sociálních sítích s tím, že kozla coby "nález" musí evidovat ještě další tři roky.
Ofinu mu už ostříhali
Zvíře už bylo u kadeřníka, stihlo také pedikúru. „Absolvuje vstupní lékařskou prohlídku, projde patřičnou evidencí a následně již bude jen čekat na důchod ve svém novém apartmá," popsali úředníci dění kolem rohatce.
Kozel vzbudil na sociálních sítích bohatou diskuzi, v mnohých příspěvcích mu lidé skládali poklonu. Radnice dokonce čelila dotazům, zda by zvíře nezapůjčila na focení nebo zahájení slavností. Vzkaz žadatelům je ale striktní. „Už nevolejte. Kozlík získal novou identitu a utajený pobyt."
