Původní průzkum v suťovém lese na Braitavě u Vranova nad Dyjí, skončil objevem, který znalce nepotěšil. Mýval severní dorazil na Znojemsko. Do evropské fauny přitom nepatří a přírodě škodí.
Velký probém
„Upřímně řečeno, radost z toho nemáme. Tato šelma, lidově nazývaná medvídek mýval, je jedním z nejproblematičtějších invazních druhů v Evropě. Byl sem zavlečen ze severní Ameriky, většinou pro chov v kožešinových farmách,“ zdůraznili ochranáři na sociálních sítích.
Všežravý mýval využívá při hledání potravy velmi dobrý čich a obratné přední končetiny. Vybírá ptačí hnízda a žere mláďata zvěře, raků, obojživelníků nebo měkkýšů, čímž způsobuje, že se v některých oblastech nejsou tyto druhy vůbec schopné rozmnožovat.
Ochranáři se teď pokusí mývala odchytit, případně odstřelit. „Co můžeme jako správa národního parku dělat? Nezbývá nám, než naložit s mývaly jako s jinými nebezpečnými invazními druhy. Pokud se je nám ovšem podaří chytit,“ uvedli v komentáři k nezvanému hostu.
VIDEO: Samička mývala prosí o jídlo
Samička mývala prosí o jídlo pro sebe a mláďata. Youtube.com
Samička mývala prosí o jídlo pro sebe a mláďata. Youtube.com