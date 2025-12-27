Metr vysokému a 18 kilogramů vážícímu Skipovi se nejspíš nechtělo čekat a ze zahrady u rodinného domu se vydal poznávat Slovácko. Pátrání po uprchlíkovi trvalo 48 hodin, zapojily se i desítky lidí na sociálních sítích. 

Smutný konec klokaního dobrodružství: Slavný vačnatec na útěku zemřel pod koly auta

Uprchlou klokanici, která přežila ve slovenských Tatrách dvě zimy, srazilo auto.

„V pátek dopoledne jsme přijali telefonát, že klokan se pohybuje na okraji Huštěnovic,“ uvedl krajský mluvčí hasičů David Martinec. Hasiči na první pokus tuláka do síťované ohrady nedostali, na druhý už ano. „Vánoční dárek“ se tak se zpožděním vrátil zpět k majitelům a zejména jejich dětem.

VIDEO: Prezident Pavel nakrmil při návštěvě Austrálie klokany

Video
Video se připravuje ...

Prezident Pavel s první dámou v Austrálii krmili klokany Blesk: Daniel Kraus