Fenix koupil v Modřicích bývalý penzion, kde chce pečovat o nemocné. Dříve v něm bydlelo až čtyřicet lidí, denně se tam pro ně vařilo. Do paracentra má denně dojíždět jen 10 až 12 klientů, čili jeden až dva za hodinu. Oproti předchozímu stavu úplná oáza klidu. Přesto to tamní radnice považuje za velký problém.
Radnice se vzepřela kraji i občanům
„Kapacitně to není vhodná lokalita. Krajský úřad přesto umožnil poskytování fakultativních služeb pro osoby s různým tělesným postižením. Podle nás to je neurčitý pojem a otevírá prostor pro velmi variabilní uspořádání z hlediska budoucího užívání stavby a jejího vlivu na okolí, například z hlediska dopravní zátěže,“ řekl místostarosta Modřic Antonín Mazálek.
Modřice podaly žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu, který přestavbu bývalého penzionu povolil. Místní obyvatelé bydlící v blízkosti zmínění budovy přitom rozhodnutí radnice nechápou.
Lidé po úrazech
„Oslovili jsme všechny čtyři rodiny, které bydlí v těsné blízkosti bývalého penzionu, a zeptali jsme se jich, zda by jim centrum vadilo. Všichni nám dali pro přestavbu svůj souhlas,“ zdůraznil ředitel Paracentra Fenix Petr Houšť.
Paracentrum Fenix má přibližně 200 klientů z celé Moravy, kteří se dostali na invalidní vozík po úrazech nebo po nemocích. „Nejčastěji je to po dopravních nehodách. Máme tady ale například i paní, která ochrnula kvůli přechozené chřipce. Jsou to tedy častokrát situace, které se mohou přihodit komukoliv a kdykoliv z nás,“ dodal Houšť. Ten nyní bude netrpělivě čekat, jak dopadne soudní pře.
VIDEO: Postižení to mají v životě těžké. Takto například Tomáš z Klatov sháněl prostředky na speciální oblek, který pojišťovna neproplácela (duben 2023).
Postiženému Tomášovi z Klatov by velmi pomohl speciální oblek, ten ale pojišťovna nehradí. archiv T. Sedláčka