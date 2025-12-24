Charitativní projekt začal spolu s vánočními trhy 14. listopadu a trval do 23. prosince. Darovat kelímek, jehož vratná záloha činila 50 korun, bylo možné v pěti stáncích provozovaných radnicí Brno-střed. Výsledná suma je zhruba o 600 tisíc korun vyšší než loni. Nejvíce peněz věnovali návštěvníci trhů spolku Vodicí pes. Druhé místo obsadil charitativní spolek Kryšpín pomáhající opuštěným nebo týraným kočkám. Třetím v pořadí byl Nadační fond Krtek věnující se onkologicky nemocným dětem.
Podle koordinátorky sbírky Natálie Miklánkové se ale lidé mnohdy nechtěli rozhodovat jen pro jednu organizaci a chtěli pomoci všem stejným dílem. „Proto jsme možnost podpořit všechny zařadili i letos. Zároveň ale chceme zachovat možnost cílené podpory konkrétních projektů. Obě cesty jsou podle nás správné a mají smysl,“ řekla.
Navzdory tomu, že advent v centru města skončil, si lidé některé vánoční radovánky užijí až do Silvestra. Část Brno-střed nechá na náměstích, kde trhy pořádá, otevřenou většinu prodejních stánků. Nejvíce jich bude na Zelném trhu, kde budou prodejci občerstvení, obchodníci i řemeslníci. Dál bude promítat také zimní kino a děti se mohou pobavit v dětské vesničce nebo na slámové hoře. Kluziště v parku na Moravském náměstí funguje až do jarních prázdnin.
Festival Brněnské Vánoce pořádaný městskou organizací TIC na náměstí Svobody a dalších místech v centru naopak oficiálně skončil v úterý. Dračí vejce, které bylo letos více interaktivní a mělo značný ohlas, bude svítit a předávat vzkazy do pátku. Od 27. do 31. prosince nechá organizace postupně odvést většinu stánků, konzumačních zón a dalšího mobiliáře. Do svátku Tří králů zůstává na svém místě Halouzkův betlém, vánoční strom na náměstí Svobody, Drak ve svetru a v provozu budou také Zimní bar na náměstí Svobody a Ježíškův bar na Dominikánském náměstí.