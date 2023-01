Byli tři skalní fanoušci, kteří se spolu vydávali za kvalitní metalovou hudbou. Honza Kuňák, basák Jirka Čtverka (50), a třetím do party byl zvukař a produkční Radim Mroš Vaněk (†53). Užívali si zážitků naplno až do osudného 18. března 2021.

„Radima zabil covid. Byl i režisérem a muzikantem. Hlavně to byl ale suprový kamarád, který se dělíval se mnou o zážitky. Bral mě do zkušebny, zapomínal jsem s ním na moje postižení,“ svěřil se Honza Kuňák.

Po smrt kamaráda zůstal smutek a Honzově mamince Ivetě (55) také nové vrásky: Syna vozí na koncerty Arakainu, Lucie a i dalších oblíbených kapel nyní sama. „Koupila mi lístek i na Metallicu do Prahy! Vozívá mě, tahá moje tělo zkroucené chorobou,“ popisuje Honza situaci.

Potřebují auto

Sám se bez invalidního vozíku nehne ani na krok a veřejná doprava do Trnávky jezdívá jen sporadicky. „Honza je vysoký a má ztuhlé všechny končetiny, do našeho auta se vleze už jen s obtížemi a není to pro něj pohodlné. Navíc nás je doma pět, na nové auto nemáme. Byli bychom tak rádi za každou pomoc,“ vyzvala maminka čtyř synů Iveta.

Auto Honza nepotřebuje prioritně na koncerty, ale zejména na cesty k lékařům na vyšetření, na cvičení, rehabilitace, konzultace, nákupy…

Domácnost Honzy Kuňáka zahrnuje pět členů: Je tu hlava rodiny, máma Iveta, která postupně přivedla na svět čtyři syny, z nichž právě Honza je nejstarší. O rok později se narodil Pavel (27), který už pracuje, vysokoškolák Víťa (20) studuje v Brně práva a tím nejmladším je osmák základní školy Vojta (14).

Postižený je od narození

Honza při porodu bojoval o holé přežití. Vyhrál, ale jen za cenu celoživotního postižení. Na svět přišel s váhou 1,1 kilogramu, a už tehdy bylo zjevné, že se mu špatně dýchá, a že na tom bude zle i pohybově. Následné krvácení do mozku ho připravilo o další schopnosti a upoutalo ho trvale na invalidní vozík. Postižení bere Honzovi postupně i zrak.

Speciální automobil, který by Honza a jeho rodina potřebovali, vyjde v základní verzi na 850 tisíc. Pokud byste chtěli statečného mladého muže potěšit, můžete mu i napsat na adresu: Honza Kuňák, Trnávka 229, 742 58. Nebo mu přispět do sbírky ZDE

VIDEO: O čem se mlčí: Jsem rodič zdravotně znevýhodněného dítěte. délka: 40:26.24 Video Video se připravuje ... O čem se mlčí: Jsem rodič zdravotně znevýhodněného dítěte Videohub